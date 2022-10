Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Tageswohnungseinbruch in der Nordstraße - die Polizei sucht Zeugen

Glandorf (ots)

Am Mittwochnachmittag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Nordstraße eingebrochen. Zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr hebelten die Täter die Terrassen- und Kellertüren des Gebäudes in der Nähe der Droste-Hülshoff-Straße auf und durchwühlten im Innern sämtliche Räume. Mit bislang unbekanntem Diebesgut machten sich die Täter wenig später aus dem Staub. Die Polizei aus Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell