Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Polizei stoppt Raser und beschlagnahmt den Führerschein

Bramsche (ots)

Am Dienstagmorgen kontrollierten Bramscher Polizisten einen schwarzen Mercedes-Benz im Ortsteil Hesepe. Das Fahrzeug war den Beamten gegen 07:30 Uhr aufgrund seiner rücksichtslosen und gefährlichen Fahrweise aufgefallen. Trotz Überholverbot und unklarer Verkehrslage, überholte der 40-jährige Fahrzeugführer eine Vielzahl anderer Verkehrsteilnehmer auf der B218 zwischen Bramsche und Hesepe (Fahrtrichtung Hesepe). Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit konnte der Funkstreifenwagen nur unter dem Einsatz von Blaulicht und Martinshorn an dem Raser dranbleiben. Als der 40-Jährige im Ortsteil Hesepe durch die Polizisten gestoppt werden konnte, verhielt sich dieser sehr aufbrausend und uneinsichtig. Erst nach dem Eintreffen eines weiteren Polizeibeamten konnte die Identität des Fahrers festgestellt werden. Auf richterliche Anordnung wurde folglich der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Bereits wenige Tage vor dem Sachverhalt erhielt die Polizei einen Hinweis zur rasanten Fahrweise des Mercedes-Fahrers. Die Polizei Bramsche bittet Zeugen, die von dem Mercedes-Fahrer am Dienstagmorgen genötigt oder gefährdet worden sind, sich unter 05461/94530 zu melden.

