POL-KN: (Wehingen/ Lkr. Tuttlingen) Auto kommt von der Straße ab- 15.000 Euro Blechschaden

Trossingen (ots) - Einen Auffahrunfall hat ein betrunkener Autofahrer am Samstag gegen 16 Uhr auf der Ernst-Haller-Straße verursacht. Eine 44-Jährige war auf der Ernst-Haller-Straße von Schura kommend in Richtung Stadtmitte Trossingen unterwegs und hielt mit einem VW Passat an der Einmündung zur Kapfstraße verkehrsbedingt an, was ein nachfolgender 45-jähriger ...

