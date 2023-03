Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall fordert vier Verletzte

Freiburg (ots)

Vier verletzte Personen hat ein Auffahrunfall am Dienstag, 07.03.2023, gegen 12:15 Uhr, auf der B 34 in der Waldshuter Liedermatte gefordert. Ein 65 Jahre alter Kleinbus-Fahrer ohne Fahrgäste hatte in Höhe der Einmündung Unter der Steigtrotte zu spät bemerkt, dass die zwei Autos vor ihm verkehrsbedingt gehalten hatten. Er fuhr auf einen SUV auf, der wiederum auf den davor befindlichen Kleinwagen geschoben wurde. Der Kleinbus-Fahrer und die 49-jährige Kleinwagenfahrerin verletzten sich leicht, die beiden Insassen des SUV im Alter von 36 und 38 Jahren schwerer. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren drei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr sowie zwei Polizeistreifen. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Aufgrund des Unfalles kam es zu starken Verkehrsbehinderungen, kurzzeitig war die B 34 komplett gesperrt.

