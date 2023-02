Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei nimmt Autofahrer unter die Lupe

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwochvormittag in der Merkurstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Einsatzkräfte nahmen innerhalb von drei Stunden rund 40 Fahrzeuge unter die Lupe. Dabei stellten sie nicht nur technische Mängel oder eine ungenügende Ladungssicherung an den Fahrzeugen fest, auch das Verhalten eines manchen Autofahrers war zu beanstanden. So hatten sieben Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt, in einem weiteren Fall war ein Kind nicht ordnungsgemäß angeschnallt, und drei Verkehrsteilnehmer hatten hinterm Steuer das Handy am Ohr. Auf die Betroffenen kommt ein Verwarnungs- beziehungsweise teures Bußgeld zu. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell