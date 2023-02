Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Drei Einbrüche und zwei Versuche sind der Polizei am Mittwoch aus dem Stadtgebiet gemeldet worden.

In der Gasstraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei. Zwischen Dienstag, 20:30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, hebelten die Täter die Tür auf und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe.

Ebenfalls von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter sich Zugang zu einem Laden in der Friedenstraße verschafft. Sie versuchten zunächst die Vordertür aufzuhebeln, was misslang. Durch einen Nebeneingang gelangten sie dann in den Verkaufsraum. Ersten Überprüfungen zufolge wurde Kleingeld im niedrigen zweistelligem Bereich gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:30 Uhr und 7:10 Uhr.

Ein weiterer Einbruch wurde aus der Fabrikstraße gemeldet. Hier verschafften sich die Täter ebenfalls durch Aufhebeln der Tür Zutritt zu einem Restaurant. Sie entwendeten einen Laptop, einen Kaffeevollautomaten und einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Tatzeit liegt zwischen 23:50 Uhr und 11:25 Uhr.

In der Steinstraße versuchten unbekannte Täter in ein Kosmetikstudio einzudringen. Der Versuch die Tür aufzuhebeln scheiterte. An der Tür entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die mögliche Tatzeit liegt hier zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 8:30 Uhr.

Auch in der Gottlieb-Daimler-Straße scheiterten unbekannte Täter an den Türen eines Lagers. Hier entstand ebenfalls ein noch nicht bezifferter Sachschaden. Die Tatzeit liegt zwischen 16:00 Uhr und 8:45 Uhr.

Die Polizei prüft, ob eine Tatzusammenhang besteht. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

