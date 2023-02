POL-PPWP: Laptop aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich am Dienstagmittag in der Beethovenstraße ein Fahrrad unter den Nagel gerissen. Das Rad war in Höhe der Hausnummer 54 an einem Straßenschild verschlossen abgestellt. Zwischen 13:15 Uhr und 15:30 Uhr machten sich Unbekannte an dem Fahrrad zu schaffen. Sie stahlen das Rennrad samt Schloss der Marke Abus. Das Rad könnte im Stadtgebiet auffallen: Es handelt sich um ein silber-orangenes Rennrad der Marke Cube. Zeugen, die Hinweise geben ...

mehr