Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Köder beseitigt

Kaiserslautern (ots)

Ein Spaziergänger hat am Dienstagnachmittag im Waldgebiet zwischen dem Entersweilerhof und dem Hungerbrunnen eine verdächtige Beobachtung gemacht: Neben einem Weg stellte der 45-Jährige mutmaßlich Hundetrockenfutter fest, in welchem sich gelbe Tabletten befanden. Vorsorglich sammelte der Mann das Futter und die Tabletten ein, da nicht auszuschließen ist, dass es sich um einen für Tiere schädlichen Köder handeln könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

