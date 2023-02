Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkendes Auto gestreift

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße "Am Harzhübel" ein parkendes Auto. An dem schwarzen BMW entstand Sachschaden. An der Unfallstelle fanden die Beamten Fahrzeugteile, die vermutlich zu einem weißen Fiat Ducato gehören. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, fuhr der Verantwortliche weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen Montag, 20:30 Uhr, und Dienstag, 9:40 Uhr, den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell