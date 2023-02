Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand im Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

Die Feuerwehr musste am Montagmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Grüner Graben" ausrücken. Anwohner stellten kurz vor neun Uhr eine Rauchentwicklung an einem Sicherungskasten fest und verständigten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen. Die Bewohner mussten vorsichtshalber das Haus verlassen. Sie konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf einen mindestens vierstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell