Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Betrug zahlt sich nicht aus!

Hannover (ots)

Das sich Betrug nicht auszahlt, sondern auch teuer wird musste ein 55-jähriger erfahren. Heute Vormittag wollte der finnische Staatsbürger von Hannover nach Hurghada in den Urlaub reisen. Gegen 08:15 Uhr stellte er sich bei der Ausreiskontrolle am Flughafen Hannover-Langenhagen an und wurde durch die Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Fahndungsabfrage stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Bückeburg wegen Betruges in drei Fällen einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen hat. Er hatte aus der Verurteilung 100 Tagessätze zu jeweils 30 EUR zu zahlen. Da er die geforderten 3.000 EUR vor Ort bei der Bundespolizei bezahlen konnte, wurde ihm die Weiterreise gestattet.

