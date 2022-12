Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Statt Urlaub in Antalya, Haft in der Justizvollzugsanstalt

Hannover (ots)

Ein 25-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gestern durch die Bundespolizei am Flughafen Hannover bei der Ausreisekontrolle seines Fluges nach Antalya festgestellt. Da sich der Mann nach Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung nicht auf die ergangene Ladung zum Strafantritt gestellt hatte, wurde er von der Staatsanwaltschaft Göttingen mit Haftbefehl gesucht. Aus seiner Verurteilung wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz in zwei Fällen in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Urkundenfälschung in einem Fall sowie des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sind nun statt Urlaub in Antalya 8 Monate Freiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt zu verbüßen.

