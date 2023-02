POL-PPWP: Schulweg überwacht

Kaiserslautern (ots) - Ein Autofahrer hat am Sonntagabend im Stadtteil Lämmchesberg einen Fußgänger angefahren. Der 27-Jährige wollte von der Zollamtstraße in Buchenlochstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 29-jährigen Passanten, der in diesem Moment die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde. Er klagte über Schmerzen an Arm und Bein. Der Autofahrer stand unter Schock. Fußgänger und Autofahrer wurden durch ...

mehr