Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Weil er unter Alkoholeinfluss stand, hat die Polizei am Sonntagmorgen einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 23-Jährige war gegen 6:40 Uhr in der Eisenbahnstraße in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei fiel der Alkoholgeruch in seiner Atemluft auf. Ein freiwilliger Atemtest ergab einen Alkoholpegel von 0,98 Promille. Der Mann musste für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen. |elz

