Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, K12/ Nachtragsmeldung: Bienenstock gefunden

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag 4738786

Der Besitzer des Bienenstocks hat sich gemeldet.

Ursprungsmeldung:

Eine Radfahrerin hat am Sonntag (15.05.22) einen herrenlosen Bienenstock samt Bienenvolk zwischen Rorup und Lette entdeckt. Gegen 18.30 Uhr war sie auf dem Radweg der K12 unterwegs. Ein Besitzer der Box war vor Ort nicht zu ermitteln. Diese ging nach derzeitigem Stand beim Transport verloren. Ein sachkundiger Beamter der Kreispolizeibehörde Coesfeld erschien vor Ort und nahm sich der Box mit samt der Bienen an. Wer Hinweise auf den Besitzer geben kann, soll sich unter 02594-7930 bei der Polizei in Dülmen melden.

