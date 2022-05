POL-COE: Dülmen, Rorup, K12/ Bienenstock gefunden

Coesfeld (ots) - Einer 84-jährigen Olfenerin haben Unbekannte am Samstag (14.05.22) die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr war sie im Aldi am Marktplatz einkaufen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät: - Tragen Sie Ihre Wertgegenstände am besten eng am Körper! - Verschließen Sie Ihre Jacken-, Hand- und Einkaufstaschen - Hängen Sie keine Taschen ...

mehr