Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter warf am 15.05.2022, in der Zeit von 13.15 Uhr bis 19.45 Uhr, die Seitenscheibe eines auf der Straße Hinterm Hagen in Lüdinghausen geparkten Ford Focus ein und entwendete eine Geldbörse samt Inhalt. Der 19-jährige Nutzer des Autos hatte diese zuvor in der Mittelkonsole liegen lassen. Hinweise bitte an die Polizei in ...

