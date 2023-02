Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann beschädigt Streifenwagen

Kaiserslautern (ots)

Zum Einsatz gegen einen 24-jährigen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern kam es am gestrigen Samstagabend in der Kaiserslauterer Innenstadt. Zeugen teilten gegen 20:45 Uhr mit, dass ein Mann in der Schulstraße wahllos gegen geparkte Autos schlage und Passanten anpöbeln würde. Beim Eintreffen einer Polizeistreife sprang der 24-Jährige unvermittelt auf die Motorhaube des Streifenwagens und schlug mehrfach gegen die Windschutzscheibe, sodass diese erheblich beschädigt wurde. Der offensichtlich mit gesundheitlichen Problemen behaftete und eventuell unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Mann, konnte anschließend überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, dass sich Personen, deren Fahrzeuge in der fraglichen Zeit in Tatortnähe geparkt und beschädigt wurden, mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631/369-1250 bzw. pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten. |pvd

