POL-PPWP: Während Einkauf Fahrrad entwendet

Kaiserslautern (ots) - Vermeintlichen Mitarbeitern der Stadtwerke ist ein Senior auf den Leim gegangen. Am frühen Freitagnachmittag klingelte ein unbekannter Mann und gab an das Wasser im Bad überprüfen zu müssen. Als der Mann zusammen mit dem 81-jährigen Geschädigten in das Badezimmer ging verschloss er die Zimmertür. Dabei ließ er vermutlich die Wohnungstür offen, sodass eine weitere Person die Wohnung betreten konnte. Weil das dem Geschädigten letztlich komisch ...

