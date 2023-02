POL-PPWP: Betrug bei der Wohnungssuche

Kaiserslautern (ots) - Zum Einsatz gegen einen 24-jährigen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern kam es am gestrigen Samstagabend in der Kaiserslauterer Innenstadt. Zeugen teilten gegen 20:45 Uhr mit, dass ein Mann in der Schulstraße wahllos gegen geparkte Autos schlage und Passanten anpöbeln würde. Beim Eintreffen einer Polizeistreife sprang der 24-Jährige unvermittelt auf die Motorhaube des Streifenwagens und ...

mehr