BPOLI-OG: Versuchter Einbruch in Bahnhofskiosk/ Bundespolizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täterschaft hat versucht in den Kiosk im Bahnhof Achern einzubrechen. Der oder die Täter versuchten gewaltsam die Schiebetür zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens muss noch durch einen Techniker ermittelt werden. Zu möglicher Täterschaft sowie zum genauen Tatzeitpunkt liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Der Tatzeitraum kann aber auf den 22. Januar in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur oben genannten Uhrzeit verdächtige Beobachtungen rund um den Bahnhof Achern gemacht hat oder Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft geben kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

