Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorrad steht in Flammen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Dienstag alarmierten Zeugen kurz vor ein Uhr die Rettungskräfte. Sie meldeten ein brennendes Motorrad im Geranienweg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem Krad der Marke Yamasaki entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. Warum das Motorrad in Brand geriet, ist unklar. Da auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen Mitternacht und 1 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631 369-2620 bei der Kripo in Kaiserslautern zu melden. |elz

