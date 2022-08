POL-SE: Barmstedt - Metalltore am Regenrückhaltebecken entwendet

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagvormittag, den 09.08.2022, ist es in der Schmiedestraße in Rellingen zu einem Betrug durch falsche Gärtner zum Nachteil einer Seniorin gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen erschien gegen 09:00 Uhr zunächst ein Mann bei der späteren Geschädigten und bot Gartenarbeiten an. Angeblich hätten er und seine beiden Kollegen andere Arbeiten in der Nähe erledigt und hätten ...

