Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Haftbefehle vollstreckt

Kaiserslautern (ots)

Während einer Fußstreife am Dienstagnachmittag konnten Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zwei Haftbefehle vollstrecken. Vor der Mall trafen sie auf einen gesuchten 33-jährigen Mann. Ihm wurde der Haftbefehl aufgrund nicht gezahlter Geldstrafen eröffnet. Währenddessen lief ein 25-jähriger Mann an ihnen vorbei, der ebenfalls per Haftbefehl gesucht wurde. Auch er wurde gestoppt und der Haftbefehl aufgrund nicht gezahlter Geldstrafen eröffnet. Beide Männer konnten die offenen Geldbeträge begleichen und damit eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt abwenden. |elz

