POL-HI: Nordstemmen - Betrunkenen gegen Straßenlaterne gefahren

Hildesheim (ots)

Nordstemmen-(jb) Am 13.10.22, gg. 20:00 kam es in Nordstemmen zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann befuhr mit einem Ford die Burgstemmer Str. aus Richtung Hauptstr. und kam am Ende einer Linkskurve an der Einmündung Peter-Heinrich von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die Laterne musste durch die Feuerwehr demontiert werden, da sie drohte umzufallen. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte, dass der Fahrer mit 2,19 %o unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

