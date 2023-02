Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rausch im Gewahrsam ausgeschlafen

Kaiserslautern (ots)

Zu seinem eigenen Schutz ist ein Mann am frühen Mittwochmorgen in Polizeigewahrsam genommen worden. Ein Zeuge hatte gegen drei Uhr die Polizei verständigt. Ein 43-jähriger Mann schrie in der Denisstraße herum. Weil der alkoholisierte Mann sich kaum artikulieren konnte und sich äußerst aggressiv verhielt, wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er nicht nachkam. Um zu verhindern, dass er weiter auf der Straße herumschreit und zu seinem eigenen Schutz wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest war nicht möglich. Ein Arzt bestätigte jedoch die Gewahrsamsfähigkeit, so dass der 43-Jährige unter Polizeiaufsicht seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen konnte. Die "Übernachtung" wird ihm in Rechnung gestellt. |elz

