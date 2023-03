POL-FR: Folgemeldung zu "Hinterzarten: Mehrere Verletzte durch mutmaßlichen Unglücksfall im Zusammenhang mit Pelletheizung" - Hier: Insgesamt sechs Verletzte - Unfallursache noch unbekannt

Freiburg (ots) - Am Montagmorgen, 06.03.2023, gegen 10 Uhr eskalierte in einer Flüchtlingsunterkunft im Wiesenweg in Bötzingen ein "Willkommensgespräch" zwischen einer Sozialarbeiterin und einem 21-jährigen jungen Mann, der als Neuzugang in dieser Unterkunft aufgenommen wurde. Im Zuge der zunächst verbalen Streitigkeit zog der Mann ein Messer mit einer Klingenlänge von rund 20 cm und drohte damit sich selbst zu ...

