Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand in leerstehendem Gebäude

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Heute gegen 03:15 Uhr kam es zu einem Brand in der Heinrich-Lübke-Straße. Dort brannte es in einem leerstehenden Gebäude. Die Feuerwehr war mit dem Löschzug Hüsten vor Ort und bekämpfte das Feuer. Am Gebäude entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell