POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Junger Autofahrer fährt über eine Verkehrsinsel

Trossingen (ots)

Ein Autofahrer hat am Samstag gegen 18 Uhr auf der Litschlesstraße einen Verkehrsunfall mit rund 4.000 Euro Schaden verursacht. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem Opel Corsa auf der Litschlesstraße in Richtung Schulzentrum. Vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne übersah der junge Mann eine Verkehrsinsel, fuhr auf diese und kollidierte mit auf der Insel stehenden Verkehrsschildern. Der Autofahrer blieb dabei unverletzt. Um den nicht mehr fahrbereiten Opel kümmerte sich ein Abschlepper. Die Polizei schätzt die Höhe des an den Schildern entstandenen Schadens auf etwa 1.000 Euro und am Opel auf ungefähr 3.000 Euro.

