Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter-Fahrer angefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein 19-Jähriger ist am Montag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der junge Mann befuhr gegen 17 Uhr mit einem E-Scooter die Merkurstraße in Richtung Vogelwoogstraße auf dem Fahrradschutzstreifen. Ein 39-jähriger Mann war mit seinem Pkw in der Dennisstraße unterwegs und wollte in die Merkurstraße abbiegen. Dabei übersah er den E-Scooter-Fahrer, und die beiden kollidierten. Der 19-Jährige kam durch den Aufprall zu Fall und zog sich Schürfwunden zu. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden. |elz

