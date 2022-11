POL-PPWP: E-Scooter und Fahrräder im Visier

Kaiserslautern (ots) - Am Montagmorgen kam es auf der L395 zwischen Einsiedlerhof und Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Der 46-jährige Unfallverursacher befuhr die L395 in Richtung Stadtmitte. Ihm kamen in ihren Autos ein 54- und 50-Jähriger entgegen. Aus ungeklärter Ursache fuhr der 46-Jährige zu weit links und geriet in den Gegenverkehr. Er kollidierte seitlich mit dem Pkw des ...

mehr