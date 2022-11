Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit vier Verletzten

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der L395 zwischen Einsiedlerhof und Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Der 46-jährige Unfallverursacher befuhr die L395 in Richtung Stadtmitte. Ihm kamen in ihren Autos ein 54- und 50-Jähriger entgegen. Aus ungeklärter Ursache fuhr der 46-Jährige zu weit links und geriet in den Gegenverkehr. Er kollidierte seitlich mit dem Pkw des 54-Jährigen und krachte im Anschluss frontal auf den Wagen des dahinter fahrenden 50-Jährigen. Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt. Der Beifahrer des 50-Jährigen wurde schwer verletzt. Sämtliche Beteiligten wurden vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war die L395 für vier Stunden gesperrt. |elz

