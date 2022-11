Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch in Gymnasium

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs in ein Gymnasium in der Straße Im Dunkeltälchen. Am Wochenende haben Unbekannte eine Glastür der Schule mit einem Stein eingeworfen. Ob die Täter in das Gebäude eindrangen, steht aktuell nicht fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es blieb beim Sachschaden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

