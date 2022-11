POL-PPWP: Telefone, Laptop und Koffer gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagmorgen ist einer Polizeistreife gegen 7:30 Uhr der Fahrer eines schwarzen Audi Avant aufgefallen. Der Mann überholte mit überhöhter Geschwindigkeit die Streife in der Mainzer Straße. Nachdem die Beamten den Fahrer eine Weile bei konstanten 80 Km/h verfolgt hatten, hielten sie ihn an. Auf den 30-jährigen Fahrer kommt jetzt ein hohes Bußgeld und ein Punkt in der "Verkehrsünderdatei" ...

