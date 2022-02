Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handel mit Betäubungsmitteln - Zwei Sachverhalte - Zweimal Festnahmen

Lüdenscheid (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten in der Schützenstraße, ausgehend von einem Mehrfamilienhaus, eine erhebliche Lärmbelästigung fest. Aus einer dortigen Wohnung drang laute Musik nach außen. Nach Klingeln und Klopfen an der betreffenden Wohnung, öffnete eine 18-jährige Bewohnerin die Tür. Den Beamten schlug direkt ein deutlicher Cannabisgeruch entgegen. Neben der 18-Jährigen waren der 31-jährige Wohnungsinhaber sowie zwei 19-Jährige Lüdenscheiderinnen in der Wohnung. Auf dem Wohnzimmertisch lag Cannabis.

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Durchsuchung angeordnet. Die Beamten teilten die Entscheidung mit. Der 31-Jährige händigte den Beamten daraufhin eine geringe Menge Cannabis sowie eine nicht geringe Menge Amphetamine aus, die im Eisfach des Kühlschranks lagerten. Zudem wurden mehrere Utensilien aufgefunden, wie sie zum Handel mit Betäubungsmitteln gebraucht werden. Bei der weiteren Durchsuchung, bei der auf ein Diensthund eingesetzt wurde, konnten keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die beiden Bewohner, die 18-Jährige und der 31-Jährige, wurden wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. (schl)

Am späten Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Werdohler Straße gerufen. Aus einer dortigen Wohnung drang starker Cannabisgeruch ins Treppenhaus. Der 21-Jährige Wohnungsinhaber öffnete die Tür. Die Polizisten konnten durch die geöffnete Tür einen Beutel Cannabis im Türrahmen des Wohnzimmers erkennen. Zudem vernahmen sie mehrere Stimmen. Sie betraten daraufhin die Wohnung des 21-Jährigen. In der Wohnung trafen sie zusätzlich einen 34-Jährigen und einen 21-Jährigen an. Zudem die dort ebenfalls wohnhafte 19-jährige Freundin des Wohnungsinhabers. Auf dem Tisch im Wohnzimmer lag Cannabis sowie Verpackungsmaterial und eine Feinwaage. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Durchsuchung angeordnet.

In der Wohnung und am Körper der anwesenden Personen, wurden im Rahmen der Durchsuchung nicht geringe Mengen diverser Drogen, darunter Cannabis und Amphetamine sowie verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden. Zudem fanden die Polizisten mehrere Rezeptvordrucke und Bargeld. Alle vier in der Wohnung anwesenden Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen sie wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. (schl)

