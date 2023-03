POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschädigen Scheibe an DHL-Shop - Polizei bittet um Hinweise (25./26.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Montagmorgen gegen 4 Uhr hat sich die Polizei eine sehr "einfallsreiche" Begründung von einem Tatverdächtigen nach einer Sachbeschädigung anhören müssen. Ein 35-Jähriger setzte in der Bahnhofstraße auf dem Gelände des Villinger Bahnhofs eine Mülltonne in Brand. Der Polizei gegenüber gab der Mann an, dass er gefroren hätte und deswegen das wärmende Feuer gelegt habe. Die ...

