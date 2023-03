Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Trossingen (ots)

Einen Auffahrunfall hat ein betrunkener Autofahrer am Samstag gegen 16 Uhr auf der Ernst-Haller-Straße verursacht. Eine 44-Jährige war auf der Ernst-Haller-Straße von Schura kommend in Richtung Stadtmitte Trossingen unterwegs und hielt mit einem VW Passat an der Einmündung zur Kapfstraße verkehrsbedingt an, was ein nachfolgender 45-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät bemerkte. Er prallte gegen das Heck des Passats, wodurch an beiden Autos je ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei eine alkoholische Beeinflussung beim Mercedes-Fahrer. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 0,4 Promille bestätigten den Verdacht, weshalb die Beamten eine Blutprobe veranlassten. Seinen Führerschein behielten sie ein. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

