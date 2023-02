Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Sömmerda (ots)

Schwer verletzt wurde gestern ein Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Erfurter Krankenhaus geflogen. Der 25-Jährige war am Nachmittag in Sömmerda in der Straße der Einheit mit drei Männern aus noch unbekannten Gründen aneinandergeraten. Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt der 25-Jährige eine Stichverletzung, zwei weitere Männer wurden leicht verletzt. Die drei Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die genauen Tatumstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (JN)

