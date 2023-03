Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Randalierer im Supermarkt

Tuttlingen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, hat ein Mann in einem Supermarkt in der Weimarstraße randaliert. Ein betrunkener 47-Jähriger wollte in einem Lebensmittelmarkt bereits abgegoltene Gutscheine nochmals einlösen. Da er nicht nachvollziehen konnte, dass diese nicht ein weiteres Mal verwendet werden konnten, wurde er aggressiv und beleidigend gegenüber den dortigen Angestellten, die daraufhin die Polizei verständigten. Die eingesetzten Beamten sprachen einen Platzverweis aus. Als diese den Markt verließen, warf der Betrunkene eine gefüllte Plastikflasche in Richtung des Streifenwagens. Seinen Unmut drückte der Mann noch gegenüber den Polizisten mit beleidigenden Äußerungen aus. Diese nahmen den Mann in Gewahrsam. In einer Zelle konnte er dann seinen Rausch ausschlafen.

