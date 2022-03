Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (420) Bei Diebstahl beobachtet - Festnahme

Nürnberg (ots)

Heute Morgen (29.03.2022) wurden zwei junge Männer nach einem Diebstahl aus einem Mehrfamilienhaus festgenommen. Kurz vor 04:00 Uhr wurden die beiden 15- und 24-Jährigen von einer Zivilstreife dabei beobachtet, wie sie zunächst in ein Haus in der Langseestraße eindringen wollten. Es gelang ihnen jedoch nicht und so betraten sie kurz darauf ein unversperrtes Mehrfamilienhaus in der Laufamholzstraße und entwendeten dort ein Skateboard und einen Tretroller.

Als die beiden kontrolliert werden sollten, flüchteten sie mit ihrer Beute. Die mutmaßlichen Diebe konnten jedoch kurz darauf gestellt und festgenommen werden, wobei der 24-Jährige erheblichen Widerstand leitstete. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig.

Beide Tatverdächtige erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls, wobei gegen den 24-Jährigen eine weitere Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt wird.

