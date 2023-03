Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Versuchter Einbruch in Ladengeschäft

Dunningen (ots)

Am Samstag, gegen 2 Uhr, hat ein Unbekannter versucht sich Zugang in einen Laden in der Grabenstraße zu verschaffen. Der Täter nahm mehrere Steine aus einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Steinbeet heraus und warf eine Schaufensterscheibe des Geschäftes ein. In die Innenräume gelangte der Einbrecher nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Zeugen, die im betreffenden Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Schramberg, Tel. 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

