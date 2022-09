Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht- und einer schwerverletzten Person auf der B 111 auf der Insel Usedom im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf (ots)

Am 27.09.2022 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der B 111 in Höhe der Ortschaft Pudagla ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Gegenwärtig ist nachfolgender Unfallablauf bekannt: Ein 55-jähriger türkische Staatsbürger aus Berlin befuhr mit seinem Transporter Renault die B 111 aus Neppermin kommend in Richtung Pudagla. In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Verkehrsinsel und einem im Gegenverkehr fahrenden PKW Kia. Bei der Kollision wurde der 55-Jährige schwer verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Der 23-jährige deutsche Fahrzeugführer des PKW Kia erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Betreuung in das Krankenhaus nach Wolgast verbracht. Für die Unfallaufnahme und Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Kraftfahrzeuge musste die B 111 für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Der eingetretene Sachschaden an den beiden Kraftfahrzeugen und an der Verkehrsinsel beträgt insgesamt ca. 16.000,- Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

