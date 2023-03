Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B33 an der Ampel zur Westtangente (27.03.2023)

KOnstanz (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Bundestraße 33 an der Ampel zur Westtangente ereignet hat. Eine 25 Jahre junge Frau war gegen 16 Uhr mit einem BMW auf der B33 in Richtung Konstanz unterwegs. An der Ampel zur Westtangente hielt die 25-Jährige verkehrsbedingt an. Dies erkannt ein hinter ihr fahrender 79-jähriger VW Golf-Fahrer zu spät und prallte in das Heck des bereits stehenden BMWs. Dieser rutschte durch die Kollision mehrere Meter nach vorne, wobei sowohl die 25-Jährige, als auch der 79-Jährige Verletzungen erlitten. Eine Aufnahme in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. An dem nicht mehr fahrbereiten VW, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf rund 7.000 Euro.

