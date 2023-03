Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Schreinerei - Roller und Motorsäge gestohlen (23./27.03.2023)

Tengen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 23.03.2023, und Montag, 27.03.2023, sind Unbekannte in eine Schreinerei in der Schulstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem an die Schreinerei angrenzenden Lagerraum. Dort entwendeten sie einen 750 ccm Honda Motorroller im Wert von mehreren tausend Euro und eine hochwertige Motorsäge der Marke Dolmar. In der Vergangenheit kam es bereits zu Einbrüchen in das Schreinerei-Gebäude, bei denen zuletzt Starkstromkabel und Kunstgemälde gestohlen worden sind. Personen, die im fraglichen Zeitraum der letzten Woche, aber auch schon davor, Verdächtiges im Bereich der Schreinerei festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

