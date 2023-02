Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall in der Naumburger Straße

Jena (ots)

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Montagabend in der Naumburger Straße. Ein 68-jähriger Fahrer eines Transporters VW befuhr die Naumburger Straße in stadtauswärtige Richtung. auf Höhe der Kreuzung Schützenhofstraße musste dieser, aufgrund Gegenverkehr, seine Fahrt verlangsamen. Dies bemerkte der dahinter befindliche 59-jährige Fahrer eines Pkw Ford zu spät, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Aufgrund des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und mussten in der Folge abgeschlep

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell