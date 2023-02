LPI-J: Nicht nüchtern

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 22-jähriger Fahrer eines Transporters Mercedes geriet am Montagmittag von der Straße ab und landete im Straßengraben. Der junge Fahrer befuhr die Bundesstraße aus Richtung Camburg kommend in Richtung Jena. Kurz nach dem Ortsausgang Camburg geriet er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und rutschte in der Folge in den Straßengraben. Am Transporter entstand unfallbedingter Sachschaden. Aufgrund der Bergung des Transporters musste ...

