LPI-J: Vergessen zu zahlen

Weimar (ots) - Zwei leicht verletzte Männer und Sachschaden in Höhe mehrerer zehntausend Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen auf der B85. Ein aus Richtung Autobahnanschlussstelle Nohra kommender Chevrolet-Fahrer geriet aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der ihm entgegenkommende Fahrer eines Mercedes erkannte zwar die Situation, hatte aber nicht genug Platz um auszuweichen, so dass es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den ...

