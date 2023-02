Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht unterwegs

Weimar (ots)

Gleich zwei Autofahrer müssen mit einem deftigen Bußgeld rechnen, weil sie berauscht unterwegs waren. Am Montagabend wurde in Bad Berka der Fahrer eines Opels einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 21-Jährigen reagierte ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv auf die Einnahme verbotener Substanzen. Zwar drogenfrei, aber unter dem Einfluss von Alkohol, wurde in der vergangenen Nacht ein 41-jähriger Ford-Fahrer angehalten. Der Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 0,8 Promille. Beide mussten ihre Autos vorerst stehen lassen. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

