Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 15/2023 vom 15.01.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Selfkant-Tüddern - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen dem 12.01.2023, 17.00 Uhr und dem 14.01.2023, 10.00 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Wohnhaus an der Straße "Am Rathaus" ein. Zur Tatzeit war das Wohnhaus unbewohnt und es liegen noch keine Angaben zum Diebesgut vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatobjekt.

Hückelhoven - Tageswohnungseinbruch

Am Nachmittag des 14.01.2023 kam es zwischen 14.00 Uhr und 18.45 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Reihenhaus in der Van-Woerden-Straße. Offensichtlich gelangten die Täter über den Gartenbereich auf ein Terrassendach und hebelten von dort ein Fenster auf. Derzeit ist bekannt, dass Bargeld entwendet wurde. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sicherte Spuren am Tatort.

Übach-Palenberg - verschlossener Pkw-Anhänger entwendet

In der Nacht vom 13.01.2023 auf den 14.01.2023 wurde zwischen 01.25 Uhr und 05.30 Uhr ein verschlossener Pkw-Anhänger der Marke Hapert von einer Parkfläche an der Carlstraße entwendet. Am Tatort ließen die Täter lediglich das aufgebrochene Anhängerschloss zurück.

Gangelt - Pkw-Anhänger entwendet

Ein Pkw-Anhänger der Marke Humbaur wurde am 13.01.2023 zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht aus einer frei zugänglichen Einfahrt eines Wohnhauses am Luisenring entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Anhänger nicht gegen Diebstahl gesichert gewesen. Täterhinweise liegen nicht vor.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Erkelenz - Vorfahrtmissachtung führt zu drei Verletzten

Am gestrigen 14.01.2023 befuhr ein 58 Jahre alter Erkelenzer mit seinem Pkw Renault gegen 21.15 Uhr die Düsseldorfer Straße von Terheeg kommend in Fahrtrichtung B 57. Als er den Einmündungsbereich der Ferdinand-Clasen-Straße passierte, querte eine weitere Pkw-Fahrerin aus Erkelenz kommend die Straßenkreuzung in Richtung Neuhaus. Der Verkehr von der Ferdinand-Clasen-Straße ist hier durch das Stoppzeichen und der damit verbundenen Anordnung "Halt. Vorfahrt gewähren" untergeordnet. Die querende 31jährige Fahrzeugführerin aus Köln stieß mit ihrem Pkw VW im Kreuzungsbereich mit dem bevorrechtigten Pkw des Mannes aus Erkelenz zusammen. Beide Fahrzeugführer und eine 55 Jahre alte Beifahrerin im bevorrechtigten Pkw erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten jeweils abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat in Heinsberg übernimmt die weitere Sachbearbeitung des Unfallgeschehens.

