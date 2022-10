Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressebericht vom 28.10.2022-19.10.2022 für den Bereich Polizei Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin Am 28.10.2022, gegen 13:30 Uhr, befährt eine 61-jährige Radfahrerin den Radweg der Straße "Kuhmarkt" in Richtung "Oldenburger Straße". Auf dem Fußweg kommt ihr ein 19-jähriger Fußgänger entgegen. Aus ungeklärter Ursache touchiert die Radfahrerin den entgegenkommenden Fußgänger und kommt zu Fall. Durch den Sturz wird die Radfahrerin schwer verletzt und in das Krankenhaus verbracht.

Vechta- Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 29.10.2022, gegen 00:19 Uhr befuhr ein 20.- jähriger Pkw-Führer die Bremer Straße in Vechta. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta- Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 28.10.2022, gegen 21:27 Uhr befuhr ein 39.- jähriger Rollerfahrer die Ravensberger Straße in Vechta. Als man den Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen wollte, reagierte dieser nicht und entzog sich der Verkehrskontrolle. Der Fahrzeugführer konnte später verunfallt bei seinem Roller angetroffen werden. Hier konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken ( Atemalkoholkonzentration 1,76 %o) und Betäubungsmitteln stand. Des weiteren war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und der Roller war zu dem auch nicht versichert. Ihm wurde die Einleitung eines Strafverfahrens bekanntgeben und es wurde die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt.

